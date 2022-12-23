Read It Later

Bilal Elmoussaoui tərəfindən
belmoussaoui.com
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It also comes with a nice on eyes reader mode that supports code syntax highlighting and a dark mode.

0.4.0 Versiyada dəyişikliklər

2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~9 MB
Yükləmə Ölçüsü3 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan6.390
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://gitlab.gnome.org/World/read-it-later
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://l10n.gnome.org/module/read-it-later/
Problem Bildirinhttps://gitlab.gnome.org/World/read-it-later/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.ReadItLater

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.belmoussaoui.ReadItLater

İşlət

flatpak run com.belmoussaoui.ReadItLater
Teqlər:
articlegnomegtkofflinewallabagweb