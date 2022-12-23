Metronome
Adrien Plazas tərəfindən
Keep the tempo
Metronome beats the rhythm for you, you simply need to tell it the required time signature and beats per minutes.
You can also tap to let the application guess the required beats per minute.
1.3.0 Versiyada dəyişikliklər
9 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~2 MB
Yükləmə Ölçüsü705 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan14.114
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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