Metronome

Adrien Plazas tərəfindən
adrienplazas.com
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Keep the tempo

Metronome beats the rhythm for you, you simply need to tell it the required time signature and beats per minutes.

You can also tap to let the application guess the required beats per minute.

1.3.0 Versiyada dəyişikliklər

9 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~2 MB
Yükləmə Ölçüsü705 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan14.114
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://gitlab.gnome.org/World/metronome
Problem Bildirinhttps://gitlab.gnome.org/World/metronome/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.adrienplazas.Metronome

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.adrienplazas.Metronome

İşlət

flatpak run com.adrienplazas.Metronome
Teqlər:
bpmbarbeatbeatsmeasureminuterhythmtaptempo