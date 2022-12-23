AbiWord

abisource.com
Quraşdır

A word processor

AbiWord is a free word processing program. It is suitable for a wide variety of word processing tasks but remain focused on word processing.

AbiWord is meant to remain relatively lightweight and support many file formats.

3.0.5 Versiyada dəyişikliklər

demək olar ki 2 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~52 MB
Yükləmə Ölçüsü16 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan38.014
LisenziyaGNU General Public License v2.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://www.abisource.com/
Manifesthttps://github.com/flathub/com.abisource.AbiWord

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.abisource.AbiWord

İşlət

flatpak run com.abisource.AbiWord