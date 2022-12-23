AbiWord
A word processor
AbiWord is a free word processing program. It is suitable for a wide variety of word processing tasks but remain focused on word processing.
AbiWord is meant to remain relatively lightweight and support many file formats.
3.0.5 Versiyada dəyişikliklər
demək olar ki 2 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~52 MB
Yükləmə Ölçüsü16 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan38.014
LisenziyaGNU General Public License v2.0 or later
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