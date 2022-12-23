karlender

Florian Loers tərəfindən
Quraşdır
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An adaptive GTK-4 calendar app.

Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.

Features:

  • CalDav syncing
  • Local calendars
  • Monthly event management
  • Daily event management

0.9.2 Versiyada dəyişikliklər

2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~7 MB
Yükləmə Ölçüsü3 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan4.463
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Problem Bildirinhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Manifesthttps://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

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Punchclock

Track time for your tasks.

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub codes.loers.Karlender

İşlət

flatpak run codes.loers.Karlender