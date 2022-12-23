OpenBoard
Département de l'Instruction Publique (DIP-SEM) tərəfindən
Interactive whiteboard for schools and universities
OpenBoard is an open source cross-platform teaching software for interactive whiteboard designed primarily for use in schools and universities. It can be used both with interactive whiteboards or in a dual-screen setup with a pen-tablet display and a beamer.
1.6.4 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~142 MB
Yükləmə Ölçüsü65 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan57.119
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
Zamanla quraşdırmalar
Əl ilə quraşdırma
Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun