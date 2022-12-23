OpenBoard

Département de l'Instruction Publique (DIP-SEM) tərəfindən
Quraşdır
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Interactive whiteboard for schools and universities

OpenBoard is an open source cross-platform teaching software for interactive whiteboard designed primarily for use in schools and universities. It can be used both with interactive whiteboards or in a dual-screen setup with a pen-tablet display and a beamer.

1.6.4 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~142 MB
Yükləmə Ölçüsü65 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan57.119
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
Layihə Web Saytıhttps://www.openboard.ch
Köməkhttps://openboard.ch/support.en.html
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://github.com/OpenBoard-org/openboard/pulls
Problem Bildirinhttps://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/ch.openboard.OpenBoard

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub ch.openboard.OpenBoard

İşlət

flatpak run ch.openboard.OpenBoard