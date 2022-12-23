Ywallet

Hanh Huynh Huu tərəfindən
Quraşdır

Light Wallet for Ycash and Zcash

Fastest synchronization of all the wallets on the market

Supports every feature of shielded y/zcash

Track your wallet performance and expenditures

Watch-only and Cold Wallet

1.3.3+379 Versiyada dəyişikliklər

4 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~101 MB
Yükləmə Ölçüsü72 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan849
LisenziyaMIT License
Layihə Web Saytıhttps://hhanh00.github.io/zwallet/
Manifesthttps://github.com/flathub/app.ywallet.Ywallet

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.ywallet.Ywallet

İşlət

flatpak run app.ywallet.Ywallet