Ywallet
Hanh Huynh Huu tərəfindən
Light Wallet for Ycash and Zcash
Fastest synchronization of all the wallets on the market
Supports every feature of shielded y/zcash
Track your wallet performance and expenditures
Watch-only and Cold Wallet
1.3.3+379 Versiyada dəyişikliklər
4 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~101 MB
Yükləmə Ölçüsü72 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan849
LisenziyaMIT License
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