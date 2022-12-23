ytmdesktop

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Free cross platform Desktop Player for YouTube Music

YTMDesktop is a Free cross platform Desktop Player for YouTube Music. YTMDesktop have NO affiliation with Google or YouTube. YouTube Music are trademark of Google Inc.

v1.13.0 Versiyada dəyişikliklər

demək olar ki 3 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~402 MB
Yükləmə Ölçüsü234 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan48.897
LisenziyaCreative Commons Zero v1.0 Universal
Layihə Web Saytıhttps://ytmdesktop.app/
Manifesthttps://github.com/flathub/app.ytmdesktop.ytmdesktop

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.ytmdesktop.ytmdesktop

İşlət

flatpak run app.ytmdesktop.ytmdesktop