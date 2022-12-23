RedNotebook

Jendrik Seipp tərəfindən
Quraşdırİanə edin
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Graphical diary and journal

Modern desktop diary and personal journaling tool. It lets you format, tag and search your entries. You can also add pictures, links and customisable templates, spell check your notes, and export to plain text, HTML, LaTeX or PDF.

2.29.6 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~7 MB
Yükləmə Ölçüsü2 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan30.005
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://rednotebook.app
Köməkhttps://rednotebook.app/help.html
Tez-tez soruşulan suallarhttps://github.com/jendrikseipp/rednotebook/discussions
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://hosted.weblate.org/engage/rednotebook
Problem Bildirinhttps://github.com/jendrikseipp/rednotebook/issues
Tətbiqə töhfə verinhttps://rednotebook.app/participate.html
Manifesthttps://github.com/flathub/app.rednotebook.RedNotebook

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.rednotebook.RedNotebook

İşlət

flatpak run app.rednotebook.RedNotebook
Teqlər:
diaryjournalnotebooknotes