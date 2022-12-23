RedNotebook
Jendrik Seipp tərəfindən
Graphical diary and journal
Modern desktop diary and personal journaling tool. It lets you format, tag and search your entries. You can also add pictures, links and customisable templates, spell check your notes, and export to plain text, HTML, LaTeX or PDF.
2.29.6 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~7 MB
Yükləmə Ölçüsü2 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan30.005
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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