Gummi

alexandervdm tərəfindən
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The simple LaTeX editor

Gummi is a LaTeX editor written in the C programming language using the GTK+ interface toolkit. It was designed with simplicity and the novice user in mind, but also offers features that speak to the more advanced user.

0.8.3 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~11 MB
Yükləmə Ölçüsü4 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.016
LisenziyaMIT License
Layihə Web Saytıhttps://gummi.app/
Köməkhttps://github.com/alexandervdm/gummi/wiki/
Problem Bildirinhttps://github.com/alexandervdm/gummi/issues/
Manifesthttps://github.com/flathub/app.gummi.gummi

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.gummi.gummi

İşlət

flatpak run app.gummi.gummi
Teqlər:
editorlatex