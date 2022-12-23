Multiplication Puzzle

Michael Terry tərəfindən
drey.app
Quraşdırİanə edin
  • Ekran görüntüsü
  • Ekran görüntüsü
  • Ekran görüntüsü
  • Ekran görüntüsü

Solve a math mystery

Multiplication Puzzle is a simple game inspired by the multiplication game inside the popular editor emacs.

You are presented with a long multiplication problem where a 3-digit number is multiplied by a 2-digit number, yielding two intermediate 4-digit number and a final 5-digit answer. However, all the digits are replaced by letters.

Your job is to discover which letters are which digits.

12.0 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~143 KB
Yükləmə Ölçüsü55 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.875
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://gitlab.gnome.org/mterry/gmult
Problem Bildirinhttps://gitlab.gnome.org/mterry/gmult/-/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/app.drey.MultiplicationPuzzle

Michael Terry tərəfindən hazırlanmış digər tətbiqlər

Déjà Dup Backups

Protect yourself from data loss

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.drey.MultiplicationPuzzle

İşlət

flatpak run app.drey.MultiplicationPuzzle
Teqlər:
mpuz