Multiplication Puzzle
Michael Terry tərəfindən
Solve a math mystery
Multiplication Puzzle is a simple game inspired by the multiplication game inside the popular editor emacs.
You are presented with a long multiplication problem where a 3-digit number is multiplied by a 2-digit number, yielding two intermediate 4-digit number and a final 5-digit answer. However, all the digits are replaced by letters.
Your job is to discover which letters are which digits.
12.0 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 1 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~143 KB
Yükləmə Ölçüsü55 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.875
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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