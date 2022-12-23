Dialect

The Dialect Authors tərəfindən
drey.app
Quraşdır
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Translate between languages

A translation app for GNOME.

Features:

  • Translation based on Google Translate
  • Translation based on the LibreTranslate API, allowing you to use any public instance
  • Translation based on Lingva Translate API
  • Text to speech
  • Translation history
  • Automatic language detection
  • Clipboard buttons

2.1.1 Versiyada dəyişikliklər

8 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~4 MB
Yükləmə Ölçüsü1 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan90.303
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/dialect-app/dialect/
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://hosted.weblate.org/engage/dialect/
Problem Bildirinhttps://github.com/dialect-app/dialect/issues/
Manifesthttps://github.com/flathub/app.drey.Dialect

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.drey.Dialect

İşlət

flatpak run app.drey.Dialect
Teqlər:
translatetranslation