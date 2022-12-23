Dialect
The Dialect Authors tərəfindən
Translate between languages
A translation app for GNOME.
Features:
- Translation based on Google Translate
- Translation based on the LibreTranslate API, allowing you to use any public instance
- Translation based on Lingva Translate API
- Text to speech
- Translation history
- Automatic language detection
- Clipboard buttons
2.1.1 Versiyada dəyişikliklər
8 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~4 MB
Yükləmə Ölçüsü1 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan90.303
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Zamanla quraşdırmalar
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