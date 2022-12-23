BlueBubbles

bluebubbles.app
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BlueBubbles client for Linux

BlueBubbles is an open-source and cross-platform ecosystem of apps aimed to bring iMessage to Android, Windows, Linux, and the Web! With BlueBubbles, you'll be able to send messages, media, and much more to your friends and family.

1.12.2.1 Versiyada dəyişikliklər

2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~59 MB
Yükləmə Ölçüsü22 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan9.251
LisenziyaApache License 2.0
Layihə Web Saytıhttps://bluebubbles.app/
Manifesthttps://github.com/flathub/app.bluebubbles.BlueBubbles

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.bluebubbles.BlueBubbles

İşlət

flatpak run app.bluebubbles.BlueBubbles