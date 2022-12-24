Gold Search
від Alex Kryuchkov
A game in which you need to look for gold
Look in which barrel the gold is hidden. You will come across various unnecessary things, including bombs. If you find a bomb, then the game is over.
Зміни у версії 1.0.10
23 днi тому
Розмір встановлення~363 KB
Розмір завантаження312 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 200
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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