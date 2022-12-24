Gold Search

від Alex Kryuchkov
@alexkdeveloper на GitHub
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A game in which you need to look for gold

Look in which barrel the gold is hidden. You will come across various unnecessary things, including bombs. If you find a bomb, then the game is over.

Зміни у версії 1.0.10

23 днi тому
Розмір встановлення~363 KB
Розмір завантаження312 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 200
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://github.com/alexkdeveloper/goldsearch
Довідкаhttp://github.com/alexkdeveloper/goldsearch/issues
Повідомити про проблемуhttps://github.com/alexkdeveloper/goldsearch/issues/
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.goldsearch

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Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.goldsearch

Запуск

flatpak run com.github.alexkdeveloper.goldsearch
Мітки:
barrelgamegoldsearch