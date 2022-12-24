Dice

від Alex Kryuchkov
@alexkdeveloper на GitHub
Установити

A simple dice game

A simple dice game. In the application, you can choose the number of dice from 1 to 6. The program also shows the total number of points.

Зміни у версії 1.0.7

3 місяці тому
Розмір встановлення~80 KB
Розмір завантаження49 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 437
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttp://github.com/alexkdeveloper/dice
Довідкаhttp://github.com/alexkdeveloper/dice/issues
Повідомити про проблемуhttp://github.com/alexkdeveloper/dice/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.dice

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Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.dice

Запуск

flatpak run com.github.alexkdeveloper.dice