Desktop Files Creator

від Alex Kryuchkov
@alexkdeveloper на GitHub
Установити

Simple app for creating desktop files on GNU/Linux

The application allows you to create desktop files in GNU/Linux distributions.

Зміни у версії 1.2.2

3 місяці тому
Розмір встановлення~104 KB
Розмір завантаження52 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення15 666
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator
Довідкаhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator/issues
Повідомити про проблемуhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator

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Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator

Запуск

flatpak run com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator
Мітки:
creatordesktopfile