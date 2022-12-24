Desktop Files Creator
від Alex Kryuchkov
Simple app for creating desktop files on GNU/Linux
The application allows you to create desktop files in GNU/Linux distributions.
Зміни у версії 1.2.2
3 місяці тому
Розмір встановлення~104 KB
Розмір завантаження52 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення15 666
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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