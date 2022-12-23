Youp for whatsapp

від Luigi Teschio
Установити

Whatsapp

Youp makes it makes the use of whatsapp more convenient

  • Make whatsapp truly fullscreen
  • Conveniently switch to dark mode
  • Add icon in systray with different icon if there is new messages
  • Desktop Notification

Зміни у версії 2.0

близько 3 років тому
Розмір встановлення~1 MB
Розмір завантаження427 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення49 662
ЛіцензіяMIT License
Вебсайт проєктуhttps://luigitesch.io/youpforwhatsapp
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.gigitux.youp

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.gigitux.youp

Запуск

flatpak run com.gigitux.youp
Мітки:
flatpakgtkrust