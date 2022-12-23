Youp for whatsapp
від Luigi Teschio
Youp makes it makes the use of whatsapp more convenient
- Make whatsapp truly fullscreen
- Conveniently switch to dark mode
- Add icon in systray with different icon if there is new messages
- Desktop Notification
Зміни у версії 2.0
близько 3 років тому
Розмір встановлення~1 MB
Розмір завантаження427 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення49 662
ЛіцензіяMIT License
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням