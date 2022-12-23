Avocode
від Avocode, Inc.
Hand-off and inspect any design
Avocode is a platform-independent tool that helps teams turn Sketch, PSD, XD, AI, and Figma designs to the Web, React Native, iOS, or Android code.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Avocode, Inc.
Зміни у версії 4.15.6-9624
більше 1 року тому
Розмір встановлення~109 MB
Розмір завантаження104 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення3 987
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням