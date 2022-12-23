Avocode

від Avocode, Inc.
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Hand-off and inspect any design

Avocode is a platform-independent tool that helps teams turn Sketch, PSD, XD, AI, and Figma designs to the Web, React Native, iOS, or Android code.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Avocode, Inc.

Зміни у версії 4.15.6-9624

більше 1 року тому
Розмір встановлення~109 MB
Розмір завантаження104 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення3 987
Ліцензіяhttps://avocode.com/terms-of-service
Вебсайт проєктуhttps://avocode.com/
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.avocode.Avocode

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.avocode.Avocode

Запуск

flatpak run com.avocode.Avocode