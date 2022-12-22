Authy Desktop

від Twilio Authy
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Twilio Authy two factor authentication desktop application

The Authy app generates secure 2 step verification tokens on your computer.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Authy nor Twilio.

Зміни у версії 2.3.0

2 місяці тому
Розмір встановлення~74 MB
Розмір завантаження74 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення20 478
ЛіцензіяВласницький
Вебсайт проєктуhttps://authy.com/
Довідкаhttps://authy.com/help/
Часті запитанняhttps://support.authy.com/
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.authy.Authy

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.authy.Authy

Запуск

flatpak run com.authy.Authy