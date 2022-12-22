Authy Desktop
від Twilio Authy
Twilio Authy two factor authentication desktop application
The Authy app generates secure 2 step verification tokens on your computer.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Authy nor Twilio.
Зміни у версії 2.3.0
2 місяці тому
Розмір встановлення~74 MB
Розмір завантаження74 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення20 478
ЛіцензіяВласницький
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням