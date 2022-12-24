Gold Search
Alex Kryuchkov tarafından
A game in which you need to look for gold
Look in which barrel the gold is hidden. You will come across various unnecessary things, including bombs. If you find a bomb, then the game is over.
1.0.10 sürümdeki değişiklikler
23 gün önce
Kurulu Boyut~363 KB
İndirme Boyutu312 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.200
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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