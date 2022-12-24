Gold Search

Alex Kryuchkov tarafından
@alexkdeveloper, GitHub üzerinde
Kur
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü

A game in which you need to look for gold

Look in which barrel the gold is hidden. You will come across various unnecessary things, including bombs. If you find a bomb, then the game is over.

1.0.10 sürümdeki değişiklikler

23 gün önce
Kurulu Boyut~363 KB
İndirme Boyutu312 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.200
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/alexkdeveloper/goldsearch
Yardımhttp://github.com/alexkdeveloper/goldsearch/issues
Sorun Bildirhttps://github.com/alexkdeveloper/goldsearch/issues/
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.goldsearch

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.goldsearch

Çalıştır

flatpak run com.github.alexkdeveloper.goldsearch
Etiketler:
barrelgamegoldsearch