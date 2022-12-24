Qv2ray

Leroy.H.Y tarafından
Kur

Qv2ray is a cross-platform v2ray graphical frontend written in Qt.

Qv2ray is a cross-platform v2ray graphical frontend written in Qt which can improve v2ray user experience. It can help users to set up v2ray configuration files easily and automatically set the system proxy.

2.0.1 sürümdeki değişiklikler

4 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~13 MB
İndirme Boyutu6 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum12.513
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/Qv2ray/Qv2ray
Sorun Bildirhttps://github.com/Qv2ray/Qv2ray/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.Qv2ray

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.Qv2ray

Çalıştır

flatpak run com.github.Qv2ray
Etiketler:
internetproxyqtvpnqvv2ray