Qv2ray
Leroy.H.Y tarafından
Qv2ray is a cross-platform v2ray graphical frontend written in Qt.
Qv2ray is a cross-platform v2ray graphical frontend written in Qt which can improve v2ray user experience. It can help users to set up v2ray configuration files easily and automatically set the system proxy.
2.0.1 sürümdeki değişiklikler
4 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~13 MB
İndirme Boyutu6 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum12.513
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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