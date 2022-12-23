Youp for whatsapp

Luigi Teschio tarafından
Kur

Whatsapp

Youp makes it makes the use of whatsapp more convenient

  • Make whatsapp truly fullscreen
  • Conveniently switch to dark mode
  • Add icon in systray with different icon if there is new messages
  • Desktop Notification

2.0 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 3 yıl önce
Kurulu Boyut~1 MB
İndirme Boyutu427 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum49.662
LisansMIT License
Proje Web Sitesihttps://luigitesch.io/youpforwhatsapp
Manifestohttps://github.com/flathub/com.gigitux.youp

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.gigitux.youp

Çalıştır

flatpak run com.gigitux.youp
Etiketler:
flatpakgtkrust