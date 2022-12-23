Youp for whatsapp
Luigi Teschio tarafından
Youp makes it makes the use of whatsapp more convenient
- Make whatsapp truly fullscreen
- Conveniently switch to dark mode
- Add icon in systray with different icon if there is new messages
- Desktop Notification
2.0 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 3 yıl önce
Kurulu Boyut~1 MB
İndirme Boyutu427 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum49.662
LisansMIT License
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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