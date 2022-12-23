Hatch Previewer

Endless tarafından
endlessm.com
Kur
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Developer tool for packaged websites

This is an app for viewing packaged website data ('hatches') created by the libingester library.

0.0.6 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 5 yıl önce
Kurulu Boyut~260 MB
İndirme Boyutu94 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.559
LisansGNU Lesser General Public License v2.1 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/endlessm/hatch-previewer
Manifestohttps://github.com/flathub/com.endlessm.HatchPreviewer

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.endlessm.HatchPreviewer

Çalıştır

flatpak run com.endlessm.HatchPreviewer