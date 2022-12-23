Hatch Previewer
Endless tarafından
Developer tool for packaged websites
This is an app for viewing packaged website data ('hatches') created by the libingester library.
0.0.6 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 5 yıl önce
Kurulu Boyut~260 MB
İndirme Boyutu94 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.559
LisansGNU Lesser General Public License v2.1 only
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