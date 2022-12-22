Amazon WorkSpaces
Amazon tarafından
Access your desktop anywhere, anytime, from any device
Client for Amazon WorkSpaces - a managed, secure Desktop-as-a-Service (DaaS) solution.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Amazon.com, Inc.
4.4.0.1997 sürümdeki değişiklikler
6 ay önce
Kurulu Boyut~30 MB
İndirme Boyutu29 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum9.673
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun
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