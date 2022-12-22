Amazon WorkSpaces

Amazon tarafından
Kur

Access your desktop anywhere, anytime, from any device

Client for Amazon WorkSpaces - a managed, secure Desktop-as-a-Service (DaaS) solution.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Amazon.com, Inc.

4.4.0.1997 sürümdeki değişiklikler

6 ay önce
Kurulu Boyut~30 MB
İndirme Boyutu29 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum9.673
Lisanshttps://clients.amazonworkspaces.com/app-terms.html
Proje Web Sitesihttps://aws.amazon.com/workspaces/
Yardımhttps://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/userguide/amazon-workspaces-linux-client.html
Manifestohttps://github.com/flathub/com.amazon.Workspaces

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.amazon.Workspaces

Çalıştır

flatpak run com.amazon.Workspaces
Etiketler:
amazonawsremoteworkspaces