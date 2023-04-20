Adobe Reader

Kur

PDF viewer

Adobe Reader software is the official Adobe software for viewing, printing, and annotating PDF documents.

NOTE: This software is unmaintained by the vendor and may contain security vulnerabilities.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Adobe.

9.5.5 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 10 yıl önce
Kurulu Boyut~68 MB
İndirme Boyutu60 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum30.090
Lisanshttps://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/Reader_Player_AIR_WWEULA-Combined-20080204_1313.pdf
Proje Web Sitesihttp://www.adobe.com/products/reader.html
Yardımhttps://helpx.adobe.com/security/products/reader-linux.html
Manifestohttps://github.com/flathub/com.adobe.Reader

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.adobe.Reader

Çalıştır

flatpak run com.adobe.Reader