Adobe Reader
PDF viewer
Adobe Reader software is the official Adobe software for viewing, printing, and annotating PDF documents.
NOTE: This software is unmaintained by the vendor and may contain security vulnerabilities.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Adobe.
9.5.5 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 10 yıl önce
Kurulu Boyut~68 MB
İndirme Boyutu60 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum30.090
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun