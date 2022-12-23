Rosalie's Mupen GUI
от Rosalie
An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt
Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.
Изменения в версии v0.4.1
4 дня назад
Размер установки~17 MB
Размер загрузки6 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок83 888
ЛицензияGNU General Public License v3.0 only
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Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке
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