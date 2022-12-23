от Rosalie

An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.

Изменения в версии v0.4.1 4 дня назад Changes: Fix debug callbacks not printing before GUI has been started

Fix emulation error being incorrect in some cases

Fix user cheat file location (new ones will be placed in the user config directory instead of the user data directory)

Fix mupen64plus-input-gca crashing in v0.4.0 due to updating to a broken commit

Fix Paper Mario crashing when using the hammer on a specific tree in-game by implementing RDRAM address range 0x0800000-0x03EFFFFF

Improve accuracy of the pure and cached interpreter

Add *.st* and *.pj* to the file filter when loading a save state from a file

Размер установки ~17 MB Размер загрузки 6 MB Доступные архитектуры aarch64, x86_64 Количество установок 83 888 Лицензия GNU General Public License v3.0 only Сайт проекта https://github.com/Rosalie241/RMG Сообщить о проблеме https://github.com/Rosalie241/RMG/issues Манифест https://github.com/flathub/com.github.Rosalie241.RMG

Установок за всё время