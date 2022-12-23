Rosalie's Mupen GUI

от Rosalie
@Rosalie241 на GitHub
Установить
  • Скриншот
  • Скриншот
  • Скриншот
  • Скриншот
  • Скриншот

An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt

Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.

Изменения в версии v0.4.1

4 дня назад
Размер установки~17 MB
Размер загрузки6 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок83 888
ЛицензияGNU General Public License v3.0 only
Сайт проектаhttps://github.com/Rosalie241/RMG
Сообщить о проблемеhttps://github.com/Rosalie241/RMG/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.github.Rosalie241.RMG

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.github.Rosalie241.RMG

Выполните

flatpak run com.github.Rosalie241.RMG
Метки:
rmgmupen64plus