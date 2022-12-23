Youp for whatsapp

от Luigi Teschio
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Whatsapp

Youp makes it makes the use of whatsapp more convenient

  • Make whatsapp truly fullscreen
  • Conveniently switch to dark mode
  • Add icon in systray with different icon if there is new messages
  • Desktop Notification

Изменения в версии 2.0

около 3 лет назад
Размер установки~1 MB
Размер загрузки427 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок49 662
ЛицензияMIT License
Сайт проектаhttps://luigitesch.io/youpforwhatsapp
Манифестhttps://github.com/flathub/com.gigitux.youp

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.gigitux.youp

Выполните

flatpak run com.gigitux.youp
Метки:
flatpakgtkrust