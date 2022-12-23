Youp for whatsapp
от Luigi Teschio
Youp makes it makes the use of whatsapp more convenient
- Make whatsapp truly fullscreen
- Conveniently switch to dark mode
- Add icon in systray with different icon if there is new messages
- Desktop Notification
Изменения в версии 2.0
около 3 лет назад
Размер установки~1 MB
Размер загрузки427 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок49 662
ЛицензияMIT License
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке