Vakt-i Salah
от Emin Fedar
a Cross-Platform Prayer Times application
a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times
Изменения в версии 1.4.6
больше 1 года назад
Размер установки~184 KB
Размер загрузки121 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок1 394
ЛицензияGNU Lesser General Public License v3.0 only
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