Vakt-i Salah

от Emin Fedar
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a Cross-Platform Prayer Times application

a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times

Изменения в версии 1.4.6

больше 1 года назад
Размер установки~184 KB
Размер загрузки121 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок1 394
ЛицензияGNU Lesser General Public License v3.0 only
Сайт проектаhttps://github.com/eminfedar/vaktisalah
Манифестhttps://github.com/flathub/com.eminfedar.vaktisalah

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.eminfedar.vaktisalah

Выполните

flatpak run com.eminfedar.vaktisalah