Authy Desktop
от Twilio Authy
Twilio Authy two factor authentication desktop application
The Authy app generates secure 2 step verification tokens on your computer.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Authy nor Twilio.
Изменения в версии 2.3.0
2 месяца назад
Размер установки~74 MB
Размер загрузки74 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок20 478
ЛицензияПроприетарная
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке