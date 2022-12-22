Authy Desktop

от Twilio Authy

Twilio Authy two factor authentication desktop application The Authy app generates secure 2 step verification tokens on your computer. NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Authy nor Twilio.

Изменения в версии 2.3.0 2 месяца назад Список изменений не предоставлен

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