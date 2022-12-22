Authy Desktop

от Twilio Authy
Установить
  • Скриншот
  • Скриншот
  • Скриншот

Twilio Authy two factor authentication desktop application

The Authy app generates secure 2 step verification tokens on your computer.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Authy nor Twilio.

Изменения в версии 2.3.0

2 месяца назад
Размер установки~74 MB
Размер загрузки74 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок20 478
ЛицензияПроприетарная
Сайт проектаhttps://authy.com/
Помощьhttps://authy.com/help/
Часто задаваемые вопросыhttps://support.authy.com/
Манифестhttps://github.com/flathub/com.authy.Authy

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.authy.Authy

Выполните

flatpak run com.authy.Authy