от Link Dupont

Automatically set wallpaper images from Internet sources Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources: wallhaven.cc

Microsoft Bing Wallpaper of the day

NASA Astronomy Picture of the Day

Unsplash

Изменения в версии 0.2.0 около 1 месяца назад Updated UI, using a list of sources and preference pages

Added Google EarthView as a new source

Updated minimal GTK version to 4.10 and fixed deprecation notices

Другие приложения от Link Dupont Sound Juicer CD ripper with a clean interface and simple preferences

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