Damask

от Link Dupont
drey.app
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Automatically set wallpaper images from Internet sources

Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:

  • wallhaven.cc
  • Microsoft Bing Wallpaper of the day
  • NASA Astronomy Picture of the Day
  • Unsplash

Изменения в версии 0.2.0

около 1 месяца назад
Размер установки~1 MB
Размер загрузки320 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок7 818
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask
Помощьhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Участие в переводахhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Сообщить о проблемеhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/app.drey.Damask

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Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub app.drey.Damask

Выполните

flatpak run app.drey.Damask
Метки:
wallpaper