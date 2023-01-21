Damask
от Link Dupont
Automatically set wallpaper images from Internet sources
Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:
- wallhaven.cc
- Microsoft Bing Wallpaper of the day
- NASA Astronomy Picture of the Day
- Unsplash
Изменения в версии 0.2.0
около 1 месяца назад
Размер установки~1 MB
Размер загрузки320 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок7 818
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Другие приложения от Link Dupont
Другие приложения в группе GNOMEБольше
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке
Выполните
Метки: