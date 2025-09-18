iamb is a client for the Matrix communication protocol. It provides a
terminal user interface with familiar Vim keybindings, and includes
support for multiple profiles, threads, spaces, notifications,
reactions, custom keybindings, and more.
Mudanças na versão 0.0.10
há mais de 1 ano
(Compilado há mais de 1 ano)
Nenhum registro de alterações fornecido
Construído pela comunidade
Este aplicativo foi desenvolvido abertamente por uma comunidade internacional e disponibilizado sob a licença Apache License 2.0.