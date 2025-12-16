/
NoMoreBackground
sɣur Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potentially unsafe
User device access
Tebna-t temɣiwant
This app is developed in the open by an international community, and released under the
GNU General Public License v3.0 only
.
Ttekki
Talɣut
Iseɣwan
Addaden n yal tamurt
Tiddi yettwasbedden
~90.52 MiB
Teɣzi n usider
61.04 MiB
Tasegdiwin yellan
aarch64, x86_64
Isbeddiyen
187
Tibzimin:
linux
flatpak