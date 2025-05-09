/
Punchclock
developed by Florian Loers
Track time for your tasks.
This app is developed in the open by an international community, and released under the
GNU General Public License v3.0 or later
.
~2.89 MiB
Teɣzi n usider
1.05 MiB
Tasegdiwin yellan
aarch64, x86_64
Isbeddiyen
4 945
