/
Ldi umuɣ
Suffeɣ
Anmager
Ɣef
Tuqqna
Anadi ɣef isnasen
/
Play it Slowly
developed by Jonas Wagner
Unverified
Sebded
Open options
Play music at a different speed
Play music at a different speed or pitch.
Changes in version 1.5.1
over 9 years ago
(Built 15 days ago)
This is a bug fix release:
Fixed config loading
Potentially unsafe
Home folder read access; Can access some specific files
Tebna-t temɣiwant
This app is developed in the open by an international community, and released under the
GNU General Public License v3.0 or later
.
Ttekki
Talɣut
Iseɣwan
Tidaddanin
Addaden n yal tamurt
Tiddi yettwasbedden
~25.68 MiB
Teɣzi n usider
10 MiB
Tasegdiwin yellan
aarch64, x86_64
Isbeddiyen
20 200
Tibzimin:
linux
flatpak