Nift
developed by Nick Ham
Unverified
Dynamic and static site generator
Nift (aka nsm) is a cross-platform open source CLI website generator.
Potentially unsafe
Full file system read/write access; Arbitrary permissions; Uses an end-of-life runtime
Tebna-t temɣiwant
This app is developed in the open by an international community, and released under the
MIT License
.
Talɣut
Iseɣwan
Tidaddanin
Addaden n yal tamurt
Tiddi yettwasbedden
~33.4 MiB
Teɣzi n usider
14.86 MiB
Tasegdiwin yellan
aarch64, x86_64
Isbeddiyen
2 806
