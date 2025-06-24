/
Vup Cloud Storage
sɣur redsolver
vup.app
Open-source end-to-end-encrypted cloud storage app with integrated media server
Check out
https://vup.app
for an overview of what Vup can do.
Potentially unsafe
Home folder read/write access; Can access some specific files; Uses non-portal services; Uses an end-of-life runtime
Tebna-t temɣiwant
This app is developed in the open by an international community, and released under the
EUPL-1.2-or-later
.
Tiddi yettwasbedden
~43.28 MiB
Teɣzi n usider
16.91 MiB
Tasegdiwin yellan
x86_64
Isbeddiyen
9 308
