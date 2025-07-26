/
Asuqel ger tutlayin
Asnas n tsuqilt i GNOME.
Timahilin:
Tasuqqilt yebnan ɣef Google Translate
Tasuqqilt yebnan ɣef API FreeTranslate, ad k·m-yeǧǧen ad tesqedceḍ aqeddac azayez
Tasuqqilt yebnan ɣef API n Lingva Translate
Tasuqqilt yebnan ɣef Bing
Tasuqqilt yebnan ɣef Yandex
Tasuqqilt yebnan ɣef DeepL
Aḍris ɣer taɣect
Amezruy n tsuqilt
Tifin tawurmant n tutlayt
Tiqeffalin n tfelwit
Fix search provider
Akeččum ɣer uẓeṭṭa; Microphone access and audio playback
This app is developed in the open by an international community, and released under the GNU General Public License v3.0 or later.
GNU General Public License v3.0 or later
.
~7.9 MiB
Teɣzi n usider
3.42 MiB
Tasegdiwin yellan
aarch64, x86_64
Isbeddiyen
187 612
