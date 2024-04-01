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Currency Converter
開発者: Blunix GmbH
unverified
インストール
Open options
A screenshot of the app's homepage
An app for converting currencies
An app for calculating how much a set amount of one currency is worth in another currency
バージョン 1.0.1 の変更点
3日前
(約3時間前にビルド)
更新履歴の提供なし
おそらく安全
ネットワークへのアクセス; ソースコードが非公開
所有権あり
このアプリの開発はオープンではありません。そのため、このアプリがどう動作しているかは開発者しか知りません。検出を難しくしており安全でなかったり、監視なく機能が変更される可能性があります。
情報
リンク
インストールサイズ
~22.66 MiB
ダウンロードサイズ
9.08 MiB
対応アーキテクチャ
x86_64
タグ:
linux
flatpak