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Currency Converter

開発者: Blunix GmbH
unverified
インストール
A screenshot of the app's homepage

An app for converting currencies

An app for calculating how much a set amount of one currency is worth in another currency

バージョン 1.0.1 の変更点

3日前
(約3時間前にビルド)
  • 更新履歴の提供なし

  • 所有権あり

    このアプリの開発はオープンではありません。そのため、このアプリがどう動作しているかは開発者しか知りません。検出を難しくしており安全でなかったり、監視なく機能が変更される可能性があります。
インストールサイズ~22.66 MiB
ダウンロードサイズ9.08 MiB
対応アーキテクチャx86_64
タグ:
linuxflatpak