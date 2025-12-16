/
NoMoreBackground
開発者: Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
安全でない可能性あり
ユーザーのデバイスにアクセス
コミィニティによるビルド
このアプリは、国際的なコミュニティが開発しており、
GNU General Public License v3.0 only
のオープンなライセンスで公開されています。
参加しよう
~90.52 MiB
61.04 MiB
aarch64, x86_64
187
