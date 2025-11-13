Tintero è un'applicazione di scrittura completa progettata per romanzieri, sceneggiatori, appassionati di GdR e scrittori creativi che necessitano di potenti strumenti di organizzazione e worldbuilding. Costruita come alternativa moderna a Scrivener, Bibisco o Manuskript, combina gestione avanzata dei progetti con assistenza alla scrittura basata su IA e sincronizzazione multipiattaforma.
Funzionalità principali di scrittura:
Worldbuilding e gestione dei personaggi:
Gestione dei progetti e statistiche:
Funzionalità di IA ed esportazione:
Funzionalità di sincronizzazione e cloud:
I personaggi e gli elementi di worldbuilding vengono salvati dinamicamente mentre li modifichi. Le note della barra laterale dell'editor possono ora essere visualizzate in anteprima. Il colore predefinito del worldbuilding è più visibile in modalità scura. Miglioramenti minori dello stile. Registro delle modifiche aggiunto al menu di aiuto.