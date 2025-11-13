Tintero è un'applicazione di scrittura completa progettata per romanzieri, sceneggiatori, appassionati di GdR e scrittori creativi che necessitano di potenti strumenti di organizzazione e worldbuilding. Costruita come alternativa moderna a Scrivener, Bibisco o Manuskript, combina gestione avanzata dei progetti con assistenza alla scrittura basata su IA e sincronizzazione multipiattaforma.

Funzionalità principali di scrittura:

Editor di testo avanzato con più schede e modalità senza distrazioni

Struttura di cartelle gerarchica illimitata: cartelle, capitoli e documentazione con colori, icone e stati personalizzabili

Gestione delle scene: contrassegnare scene come flashback, sogni, ricordi... assegnare personaggi alla scena, luoghi...

Evidenziazione di personaggi ed elementi di worldbuilding direttamente nel testo

Sticky note personalizzabili per colore, tracciabili in tutto il testo

Pianificazione visiva tipo bacheca per capitoli, personaggi ed elementi della storia

Avvisi configurabili di tempo e conteggio parole

Worldbuilding e gestione dei personaggi:

Profili completi dei personaggi con attributi personalizzabili, gallerie, relazioni e scene associate

Oltre 13 tipi di entità: Luoghi, Organizzazioni, Oggetti, Concetti, Eventi, Tecnologie, Specie, Credenze, Lingue, Poteri, Artefatti, Leggende e Tradizioni

Mappatura globale delle relazioni che mostra connessioni tra tutte le entità

Tagging di entità all'interno di scene e capitoli

Analisi approfondita dei personaggi e visualizzazione delle statistiche

Gestione dei progetti e statistiche:

Statistiche dettagliate del progetto con grafici (parole, caratteri, paragrafi, tempo di lettura, ecc.)

Tracciamento delle sessioni di scrittura con indicatori di progresso giornalieri

Gestione del cestino con capacità di ripristino

Controllo versione con sistema di salvataggio automatico e backup

Gestione di progetti multipli con cambio rapido

Funzionalità di IA ed esportazione:

Assistente di scrittura basato su IA per generazione, modifica e brainstorming di testi

Chat IA integrata per query specifiche del progetto

Sintesi vocale con voci personalizzabili

Esportazione in formati PDF, EPUB e DOCX con formattazione personalizzabile

Modelli di esportazione configurabili per diversi stili di output

Funzionalità di sincronizzazione e cloud: