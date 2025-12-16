/
NoMoreBackground
oleh Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Aplikasi ini dikembangkan secara terbuka oleh komunitas internasional, dan dirilis di bawah
GNU General Public License v3.0 only
.
Informasi
Tautan
Statistik Negara
Ukuran Terpasang
~90.52 MiB
Ukuran Unduh
61.04 MiB
Arsitektur yang Tersedia
aarch64, x86_64
187
