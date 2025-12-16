/
NoMoreBackground
per Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Construite per le communitate
Iste application es disveloppate aperitemente per un communitate international e lanceate sub le
GNU General Public License v3.0 only
.
Information
Ligamines
Dimension installate
~90.52 MiB
Dimension de descargamento
61.04 MiB
Architecturas disponibile
aarch64, x86_64
Installationes
187
