iamb is a client for the Matrix communication protocol. It provides a
terminal user interface with familiar Vim keybindings, and includes
support for multiple profiles, threads, spaces, notifications,
reactions, custom keybindings, and more.
0.0.10
