Play music at a different speed or pitch.

This is a bug fix release:

GNU General Public License v3.0 or later

अनुज्ञा GNU General Public License v3.0 or later

समय के साथ संस्थापित होता है

अयांत्रिक संस्थापन

Make sure to follow the setup guide before installing

flatpak install flathub ch.x29a.playitslowly

चलायें

flatpak run ch.x29a.playitslowly