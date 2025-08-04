/
Play it Slowly
developed by Jonas Wagner
Play music at a different speed
Play music at a different speed or pitch.
Cambios na versión 1.5.1
hai máis de 9 anos
(Built hai 15 días)
This is a bug fix release:
Fixed config loading
This app is developed in the open by an international community, and released under the
GNU General Public License v3.0 or later
.
Tamaño da instalación
~25.68 MiB
Tamaño da descarga
10 MiB
Arquitecturas dispoñibles
aarch64, x86_64
Installs
20.200
