/
Open Menu
Publicar
Foro
Acerca de
Log In
Buscar aplicacións
/
Dialecto
by The Dialect Authors
drey.app
Install
Open options
Donate
Traducir entre idiomas
Unha aplicación de tradución para GNOME.
Características:
Texto a voz
Historial de tradución
Deteción automática de idioma
Botóns do portapapeis
Cambios na versión 2.6.1
hai 5 meses
(Built hai 5 meses)
Fix search provider
Probably safe
Network access; Microphone access and audio playback
Community built
This app is developed in the open by an international community, and released under the
GNU General Public License v3.0 or later
.
Get involved
Information
Links
Estatísticas
Estatísticas por país
Tamaño da instalación
~7.9 MiB
Tamaño da descarga
3.42 MiB
Arquitecturas dispoñibles
aarch64, x86_64
Installs
187.612
Tags:
translate
linux
flatpak