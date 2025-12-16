/
Roghchlár Oscail
Foilsiú
Fóram
Maidir
Logáil Isteach
Cuardaigh aipeanna
/
NoMoreBackground
le Adil Hanney
adilhanney.com
Suiteáil
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
D'fhéadfadh a bheith neamh
Rochtain ar fheiste úsáideora
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
GNU General Public License v3.0 only
.
Bí páirteach
Eolas
Naisc
Staitisticí Tíre
Méid Suiteáilte
~90.52 MiB
Íoslódáil Méid
61.04 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
187
Aipeanna eile le Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Clibeanna:
linux
flatpak