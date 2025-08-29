/
Events
forbartha ag Florian Loers
Manage your schedule
Events is an adaptive calendar app for GNOME and Phosh.
With Events you can
CalDAV syncing
Local calendars
Monthly, Weekly, Daily and Yearly event management
GNOME Online Accounts integration
Mobile friendly
Athruithe i leagan 0.10.11
about 1 year ago
(Tógtha 5 days ago)
Bug Fixes
Use new version of cargo-gra
D'fhéadfadh a bheith neamh
Rochtain léithe/scríobh fillteán baile; Úsáideann seirbhísí neamh-thairseach
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
GNU General Public License v3.0 or later
.
Méid Suiteáilte
~9.96 MiB
Íoslódáil Méid
4.77 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
10,744
