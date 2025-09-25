/
Play it Slowly
forbartha ag Jonas Wagner
Neamh-fhíoraithe
Play music at a different speed
Play music at a different speed or pitch.
Athruithe i leagan 1.5.1
over 9 years ago
(Tógtha 15 days ago)
This is a bug fix release:
Fixed config loading
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
GNU General Public License v3.0 or later
.
Méid Suiteáilte
~25.68 MiB
Íoslódáil Méid
10 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
20,200
