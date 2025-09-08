/
ClipQR
le iMatt Sàrl
imatt.ch
Scan QR codes on screen and from camera.
Simple app to scan QR codes on screen and from camera, the result is in your clipboard.
Athruithe i leagan 1.0.1
over 3 years ago
(Tógtha about 2 years ago)
Rochtain ar fheiste úsáideora; Córas fuinneoga oidhreachta; Úsáideann sé rith deireadh saoil
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
MIT License
.
Méid Suiteáilte
~9.45 MiB
Íoslódáil Méid
4.11 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
20,998
