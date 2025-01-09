/
Roghchlár Oscail
Foilsiú
Fóram
Maidir
Logáil Isteach
Cuardaigh aipeanna
/
Nift
forbartha ag Nick Ham
Neamh-fhíoraithe
Suiteáil
Open options
Deontas
Dynamic and static site generator
Nift (aka nsm) is a cross-platform open source CLI website generator.
D'fhéadfadh a bheith neamh
Rochtain iomlán léithe/scríbhneoireachta ar an g; Ceadanna treallach; Úsáideann sé rith deireadh saoil
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
MIT License
.
Bí páirteach
Eolas
Naisc
Staitisticí
Staitisticí Tíre
Méid Suiteáilte
~33.4 MiB
Íoslódáil Méid
14.86 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
2,806
Clibeanna:
linux
flatpak